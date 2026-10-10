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Опубликовано 10 октября, 17:51

Покров Пресвятой Богородицы: что скажут о грядущей зиме ветер, галки и вороны 14 октября

Названы приметы на Покров, которые указывают на скорые заморозки и снегопады

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По погоде на Покров Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября, на Руси пытались определить сроки наступления зимы. Снег в этот день считали предвестником ранней и снежной зимы, а его отсутствие связывали с приходом холодов не раньше декабря.

Следили и за направлением ветра. Северный и восточный в народных поверьях сулили холода, южный — мягкую зиму, западный — мокрый снег и гололёд в течение месяца. Снег с дождём на Покров воспринимали как знак скорого потепления.

О близких заморозках судили по воронам и галкам, собиравшимся стаями на нижних ветках, а также по нахохлившимся и притихшим воробьям, пишет URA.ru.

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Ранее метеоролог назвала начало ноября наиболее вероятным сроком первого снега в Москве и Подмосковье. По её оценке, осадки возможны и в конце октября, однако сформировавшийся снежный покров будет временным.

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Борис Эльфанд
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