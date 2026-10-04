Синоптики определили сроки первого снега в Москве и Подмосковье

Первый снег в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, выпадет в начале ноября, хотя возможен и в конце октября. Такой прогноз дала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её оценке, развитие погодных процессов указывает на ноябрьский сценарий. Если же снег выпадет раньше и покроет землю, надолго он не задержится: снежный покров будет временным.

Опрошенный 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также не ожидает раннего снега. По его прогнозу, осадки возможны не раньше третьей декады октября.

Ранее синоптики спрогнозировали, что зима в большинстве регионов России окажется теплее климатической нормы. По предварительным оценкам, на значительной части страны средние температуры могут превысить привычные значения на три-четыре градуса.