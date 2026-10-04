Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 14:29

Синоптики определили сроки первого снега в Москве и Подмосковье

Метеоролог Позднякова: В начале ноября можно ждать снег в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый снег в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, выпадет в начале ноября, хотя возможен и в конце октября. Такой прогноз дала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её оценке, развитие погодных процессов указывает на ноябрьский сценарий. Если же снег выпадет раньше и покроет землю, надолго он не задержится: снежный покров будет временным.

Опрошенный 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также не ожидает раннего снега. По его прогнозу, осадки возможны не раньше третьей декады октября.

Названы регионы России, в которые октябрь принесёт снег и морозы
Названы регионы России, в которые октябрь принесёт снег и морозы

Ранее синоптики спрогнозировали, что зима в большинстве регионов России окажется теплее климатической нормы. По предварительным оценкам, на значительной части страны средние температуры могут превысить привычные значения на три-четыре градуса.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar