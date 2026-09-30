Названы регионы России, в которые октябрь принесёт снег и морозы

Снегопады и ощутимые морозы придут в начале октября в ряд регионов европейской части России, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, зимняя погода ожидается в Предуралье, Прикамье, Башкирии и Среднем Поволжье.

Первые признаки похолодания к западу от Урала могут проявиться уже в ближайшие дни и ночи. В перечисленных регионах температура опустится до −1…−6 градусов, а с 4 по 6 октября ночные морозы усилятся до −5…−10. Снегопады с порывами ветра до 12–17 метров в секунду прогнозируются со 2 по 6 октября.

Причиной станет циклон на северо-западе Казахстана: в его тыловую часть попадёт большая часть Прикамья и некоторые районы Среднего Поволжья. Однако надолго зимняя погода не задержится.

7–8 октября между Волгой и Уралом сменятся воздушные массы и начнётся потепление. После 7 октября европейская часть страны избавится от морозов и ночных заморозков, температура в тёмное время суток станет положительной, а выпавший снег растает, отметил собеседник «Ридуса».

Кстати, первый снег уже выпал в Бурятии и Забайкальском крае, укрыв дороги, крыши и деревья. На фоне непогоды МЧС призвало жителей отказаться от выходов на водоёмы, а автомобилистов — соблюдать осторожность.