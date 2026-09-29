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Опубликовано 29 сентября, 13:32

В Бурятии и Забайкалье неожиданно выпал первый снег

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Бурятии и Забайкальского края встретили утро со снегом за окнами. Белым покровом укрыло дороги, крыши домов и деревья, ещё не успевшие сбросить всю листву. Кадры снегопада опубликовал Пятый канал.

В Бурятии и Забайкалье выпал первый снег. Видео © Пятый канал

Местами снег падал крупными хлопьями и образовывал сугробы. Снимая происходящее на телефоны, местные жители отмечали, что осадки пришли раньше привычного срока. Одна из жительниц Улан-Удэ призналась, что давно не помнит настолько раннего снега.

На фоне непогоды МЧС Бурятии призвало жителей отказаться от выходов на водоёмы. Автомобилистам рекомендовали соблюдать особую осторожность и по возможности отложить дальние поездки.

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Тем временем ряд регионов Поволжья и Урала предупредили о ночных заморозках. По прогнозу Гидрометцентра, 29–30 сентября температура местами опустится до −3 градусов. В Челябинской области ночами и утром ожидается до −5.

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Борис Эльфанд
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