В Бурятии и Забайкалье неожиданно выпал первый снег

Жители Бурятии и Забайкальского края встретили утро со снегом за окнами. Белым покровом укрыло дороги, крыши домов и деревья, ещё не успевшие сбросить всю листву. Кадры снегопада опубликовал Пятый канал.

В Бурятии и Забайкалье выпал первый снег. Видео © Пятый канал

Местами снег падал крупными хлопьями и образовывал сугробы. Снимая происходящее на телефоны, местные жители отмечали, что осадки пришли раньше привычного срока. Одна из жительниц Улан-Удэ призналась, что давно не помнит настолько раннего снега.

На фоне непогоды МЧС Бурятии призвало жителей отказаться от выходов на водоёмы. Автомобилистам рекомендовали соблюдать особую осторожность и по возможности отложить дальние поездки.

Тем временем ряд регионов Поволжья и Урала предупредили о ночных заморозках. По прогнозу Гидрометцентра, 29–30 сентября температура местами опустится до −3 градусов. В Челябинской области ночами и утром ожидается до −5.