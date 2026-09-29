До минуса в низинах: Москвичей призвали готовиться к первым заморозкам

Самыми холодными днями недели в столичном регионе станут 3 и 4 октября: температура составит плюс 1–6 градусов, а в низинах может опуститься немного ниже нуля. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дала ведущий специалист метеорологического агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её оценке, похолодание будет постепенным. Атлантический циклон разделит антициклон арктического происхождения на две части, после чего столичный регион окажется под влиянием западного ядра области высокого давления.

«Мы окажемся в восточной периферии антициклона, который принесёт за собой северный ветер. Отсюда и приближающееся похолодание», — пояснила синоптик.

Повышенное атмосферное давление сохранится как минимум до конца недели и превысит норму на 13 единиц. Осадков в этот период не ожидается. Переход температуры к небольшим отрицательным значениям в это время года соответствует норме, заключила эксперт.

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