В Москве подготовили к отопительному сезону около 74 тысяч объектов

К отопительному сезону в Москве подготовили около 74 тысяч зданий, в том числе 34,6 тысячи жилых домов. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков. Ещё 8,4 тысячи подготовленных объектов относятся к социальной сфере, около 30,8 тысячи — к экономике.

«Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком», — отметил Бирюков, его слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Работы начались в конце апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон. За лето специалисты МОЭК проверили 19,5 тысячи километров тепловых сетей: испытания помогли найти и отремонтировать ненадёжные участки. К холодам также подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. Регламентные работы провели на электрических, газовых, водопроводных и канализационных сетях. Для возможных аварий сформировали бригады с техникой и материалами.

Ранее Life.ru сообщал, что москвичам, вероятно, придётся дольше обычного ждать горячих батарей: тёплый октябрь может отодвинуть начало отопительного сезона сразу на одну-две недели.