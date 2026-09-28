Названы регионы России, куда придут заморозки до −5 градусов

В нескольких регионах Поволжья и Урала в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки, а в Челябинской области температура может опуститься до −5 градусов. Такой прогноз РИА «Новости» дали синоптики Гидрометцентра России.

С 29 по 30 сентября температура ночью может опуститься до −3 градусов в Башкирии, Пермском крае, северных районах Приволжского федерального округа, Самарской и Оренбургской областях. На Урале в те же дни заморозки до −3 градусов прогнозируют в Свердловской и Курганской областях. В Татарстане похолодание до −2 градусов ожидается ночью 30 сентября.

Дольше всего заморозки могут продержаться в Челябинской области: по прогнозу Гидрометцентра, с 29 сентября по 2 октября температура ночью и утром будет опускаться до −5 градусов.

Ранее Life.ru писал, что последние дни сентября в Москве выдадутся преимущественно солнечными и сухими, а воздух местами будет прогреваться до +18 градусов.