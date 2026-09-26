До +18 и почти без дождей: Какой погодой Москва проводит сентябрь

Последние дни сентября в Москве выдадутся преимущественно солнечными и сухими, а воздух местами будет прогреваться до +18 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, сентябрь пока остаётся заметно теплее обычного: средняя температура превышает климатическую норму на 2,2 градуса. При этом осадков выпало примерно на 30% меньше положенного, и до конца месяца этот дефицит уже вряд ли удастся восполнить. Погоду в столичном регионе в ближайшие дни и как минимум в начале октября будут определять антициклоны.

В воскресенье большую часть дня сохранится сухая и сравнительно тёплая погода, однако к вечеру возможен небольшой дождь. Ночью ожидается +5…+7 градусов, днём — до +16…+18. В понедельник осадки прекратятся, облаков станет меньше, а максимальная температура составит +15…+17 градусов.

Во вторник Москва останется под влиянием антициклона. Ночь может оказаться самой холодной с начала осени — около +4…+6 градусов, зато днём потеплеет до +15…+17. Атмосферное давление при этом достигнет 764 мм рт. ст., приблизившись к рекордному значению для этой даты. В среду существенных перемен не ожидается: будет солнечно, сухо и до +16…+18 градусов.

Похолодание придёт в четверг вместе с холодным атмосферным фронтом. Днём столбики термометров покажут лишь +11…+13 градусов, однако вероятность дождей останется небольшой. Давление поднимется до 765 мм рт. ст. В пятницу благодаря новому антициклону вновь будет преимущественно солнечно и без осадков, воздух прогреется до +12…+14 градусов.

В первые октябрьские выходные характер погоды существенно не изменится. Дни останутся спокойными и сухими, однако ночи станут холодными, а в Подмосковье местами возможны заморозки. Дневная температура приблизится к климатической норме.

Ранее Life.ru рассказывал, что сентябрь 2026 года в Москве ожидался теплее климатической нормы. Синоптики также прогнозировали для Центральной России дефицит осадков.