В Токио уже 35 дней подряд идёт дождь — это 140-летний рекорд

В Токио уже 35 дней подряд идёт дождь, что стало самым продолжительным периодом непрерывных осадков за всю историю наблюдений с 1886 года. Затянувшаяся непогода привела к подорожанию продуктов и вызвала у жителей японской столицы так называемую дождевую усталость, пишет The Guardian.

Предыдущий рекорд составлял 33 дня и был установлен летом 2019 года. С начала сентября по 28-е число в центральной части мегаполиса выпало 629 мм осадков, почти втрое больше обычного. Продолжительность солнечного сияния составила всего 45,8 часа, причём на протяжении 14 суток солнце не появлялось вовсе.

Непогода уже отразилась на стоимости продуктов. Из-за повреждения урожая в сельскохозяйственных районах под Токио подорожали овощи, особенно листовая зелень. В одном из супермаркетов цена кочана салата выросла более чем вдвое, достигнув 450 иен.

Местные жители жалуются на подавленное настроение и невозможность высушить бельё без посещения прачечных. Врач Хиромичи Ито предупредил, что продолжительные осадки в сочетании с высокой влажностью и низким атмосферным давлением могут сопровождаться головными болями и головокружением.

Эксперты связывают аномальную погоду в том числе с явлением Эль-Ниньо и изменениями климата. При этом представитель Японского метеорологического агентства Масаюки Кёда подчеркнул, что установить прямую связь между глобальным потеплением и нынешней чередой дождей сложно. В ближайшее время ситуация может вновь осложниться. Синоптики следят за очередным тайфуном, который движется на северо-восток и способен затронуть регион Канто, где расположен Токио.