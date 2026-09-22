«Улицы затопило»: Отдыхающая в Японии россиянка раскрыла последствия мощного тайфуна
Россиянка рассказала о затопленных улицах Японии из-за тайфуна «Дуцзюань»
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Отдыхающая в Японии россиянка Анна попала под тайфун в Камакуре. Она рассказала «Газете.ru», что 21 сентября туристы приехали туда из солнечной Осаки и за пять минут промокли насквозь.
«Улицы затопило, около девяти вечера всё прекратилось, остался только сильный ветер. Вышли к морю, там был сильный шторм», — поделилась путешественница.
По её словам, к шести утра улицы высохли, небо прояснилось. 22 сентября в Камакуру и Токио вернулась жара, отдыхающие купались и занимались сёрфингом.
Напомним, по предварительным данным, в Японии тайфун унёс жизни двух человек, ещё шестеро получили травмы. Стихия также повредила 56 жилых домов, три из которых оказались полностью разрушены.
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