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Опубликовано 22 сентября, 13:10

«Улицы затопило»: Отдыхающая в Японии россиянка раскрыла последствия мощного тайфуна

Россиянка рассказала о затопленных улицах Японии из-за тайфуна «Дуцзюань»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Отдыхающая в Японии россиянка Анна попала под тайфун в Камакуре. Она рассказала «Газете.ru», что 21 сентября туристы приехали туда из солнечной Осаки и за пять минут промокли насквозь.

«Улицы затопило, около девяти вечера всё прекратилось, остался только сильный ветер. Вышли к морю, там был сильный шторм», — поделилась путешественница.

По её словам, к шести утра улицы высохли, небо прояснилось. 22 сентября в Камакуру и Токио вернулась жара, отдыхающие купались и занимались сёрфингом.

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Напомним, по предварительным данным, в Японии тайфун унёс жизни двух человек, ещё шестеро получили травмы. Стихия также повредила 56 жилых домов, три из которых оказались полностью разрушены.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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