В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Дуцзюань», шестеро ранены

Два человека погибли и шестеро получили травмы из-за последствий тайфуна «Дуцзюань» в Японии. Об этом сообщило Управление пожарной охраны Японии (FDMA) в предварительном отчёте по состоянию на 03:00 мск 22 сентября. Пропавших без вести нет.

Один человек погиб в городе Йокосука префектуры Канагава, второй — в Нитинане префектуры Миядзаки. Среди пострадавших один человек получил тяжёлые травмы, пятеро — лёгкие. При этом пожарные службы сообщили ещё об одном погибшем в городе Саммуси префектуры Тиба. Человек погиб при сходе грунта. В Тибе также сообщалось о пострадавшем при сходе грунта в Ятиё и одном легкораненом в Кудзюкури. В городе Миура префектуры Канагава спасатели обнаружили и вывели из зоны сходов грунта тяжело- и легкораненого.

Тайфун также повредил 56 жилых домов. Три дома полностью разрушены, два получили серьёзные повреждения, шесть оказались подтоплены выше уровня пола, 41 — ниже уровня пола, ещё четыре дома получили частичные повреждения.

Ранее Life.ru писал, что жертвами разрушительного паводка в Непале стали 1403 человека, ещё более 6 тысяч жителей числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы спустя несколько недель после стихийного бедствия. В списках пропавших находятся 6150 человек. Среди них более 600 иностранцев, включая 11 россиян. Спасатели уже помогли выбраться из опасных районов более 13,7 тысячи человек.