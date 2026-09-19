Число жертв крушения парома в Яванском море выросло до девяти

Индонезийские водолазы проникли внутрь перевёрнутого парома Virgo Transport 8 в Яванском море и извлекли тела трёх погибших. Число подтверждённых жертв крушения увеличилось до девяти, сообщает Reuters.

В операции участвуют 17 военных водолазов. Улучшение погоды позволило им приблизиться к корпусу и начать обследование внутренних помещений. Среди обнаруженных погибших — двое мужчин и женщина.

Virgo Transport 8 лежит вверх килем примерно на 29-метровой глубине. Судно перевернулось во время сильного волнения на пути из Сурабаи в Банджармасин и оказалось приблизительно в 150 километрах от пункта назначения.

По пассажирскому манифесту на борту находились 243 человека, в том числе 30 членов экипажа. Спасти удалось 108 человек, девять признаны погибшими, судьба ещё 126 остаётся неизвестной.

Паром также перевозил 89 транспортных средств. Длина судна составляет около 119 метров. После крушения корпус сместился примерно на 450 метров от первоначального места происшествия.

Поисковая операция осложнялась сильным течением и высокой волной. Теперь индонезийские службы готовятся к масштабным работам по выравниванию судна, чтобы облегчить доступ спасателей к его внутренним отсекам.

Экологические службы продолжают следить за состоянием акватории. Признаков утечки топлива или нефтяного загрязнения вокруг перевёрнутого парома пока не обнаружено.

Ранее Life.ru сообщал, что корпус Virgo Transport 8 обнаружили примерно на 30-метровой глубине. На тот момент были спасены 108 человек, шесть числились погибшими, а 129 — пропавшими без вести.