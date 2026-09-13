Около 130 пассажиров парома пропали без вести в Индонезии

Около 130 пассажиров и членов экипажа числятся пропавшими без вести после крушения парома Virgo Transport 8 в Индонезии. Спасателям удалось найти живыми не менее 107 человек, ещё шестерых извлекли из воды погибшими, пишет Associated Press.

К поискам привлекли суда, в том числе силы ВМС Индонезии, а также вертолёт, буксиры и проходящие поблизости корабли. В операции участвуют также водная полиция и навигационные службы. Работы продолжаются в районе последнего известного местоположения парома.

Напомним, на борту находились 243 человека. Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин, однако около 02:00 по местному времени с ним пропала связь после ухудшения погоды. Предполагаемое место происшествия находится примерно в 148 километрах от причала Банджармасина.