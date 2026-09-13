В Индонезии во время шторма пропало судно с 243 людьми

Спасатели Индонезии ищут судно Virgo Transport 8, на борту которого находятся 243 человека. Связь с ним пропала во время шторма в Яванском море на маршруте из Сурабаи в Банджармасин, сообщило Национальное поисково-спасательное агентство страны Basarnas.

Экипаж перестал выходить на связь около 02:00 по местному времени после ухудшения погоды. Последний известный сигнал поступил из района примерно в 80 морских милях от спасательного причала Basirih в Банджармасине.

«Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине», — заявил координатор поисково-спасательной операции И Путу Судаяна журналистам.

К предполагаемому месту нахождения Virgo Transport 8 направили спасательное судно KN SAR Laksmana 241. Переход займёт около пяти часов. К операции также подключили военно-морские силы, водную полицию, портовые и навигационные службы.

Поисковые группы взяли оборудование для работы на воде, водолазные комплекты и дополнительные средства связи. Для поддержания коммуникации они также используют спутниковый терминал Starlink.

Basarnas усилило поиски из-за большого числа людей на борту. Спасатели призвали родственников пассажиров и членов экипажа ориентироваться только на официальные данные. Информации о местонахождении судна и состоянии находящихся на нём людей пока нет.

Ранее сообщалось, что Airbus A330 авиакомпании iFly получил повреждения после прибытия из Москвы во Владивосток. На борту находились 374 пассажира и 13 членов экипажа. Во время наземного обслуживания сотрудник передвигал специальную стремянку и задел ею фюзеляж в районе правой стойки шасси. При осмотре специалисты обнаружили повреждение и пробоину, при этом находившиеся в самолёте люди не пострадали.