Стремянка против Airbus: Самолёт Москва — Владивосток с 374 пассажирами получил пробоину

Самолёт Airbus A330 авиакомпании iFly получил повреждения после прилёта в аэропорт Владивостока. В момент инцидента на борту находились 374 пассажира и 13 членов экипажа.

По данным SHOT, лайнер прибыл в Приморье из Москвы и после остановки у терминала начал обслуживание. Работники наземных служб открыли багажный отсек, а один из сотрудников одновременно передвигал специальную стремянку. Во время работы конструкция задела фюзеляж самолёта в районе правой стойки шасси. При последующем осмотре специалисты обнаружили повреждение и пробоину.

Пассажиры при этом не пострадали, однако самолёт получил технические повреждения и потребовал дополнительной проверки.

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее Life.ru рассказывал о вынужденной посадке самолёта Red Wings в Екатеринбурге, когда борт, летевший из Батуми в Пермь, отклонился от маршрута из-за неполадки одной из систем.