Самолёт Red Wings внештатно сел в Екатеринбурге из-за неполадок

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной ЧП стали технические неполадки судна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«11 августа 2026 года, около 13:30 по местному времени, в международном аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании «Ред Вингс», выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна», — сказано в тексте ведомства.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево зафиксирован инцидент с нарушением правил безопасности. Две пассажирки, опоздавшие на рейс, самовольно покинули зону ожидания и проникли на территорию с особым режимом доступа. Обе былы задержаны.