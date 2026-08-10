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10 августа, 15:25

Росавиация открывает авиасообщение с двумя новыми аэропортами Египта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Росавиация расширяет географию полётов в Египет: ведомство выдало разрешение на выполнение рейсов в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Решение принято по поручению Министерства транспорта РФ.

Так, российские авиакомпании получили возможность летать в еще два египетских аэропорта — Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Они находятся на побережье Средиземного моря. Росавиация готова выдавать разрешения на регулярные и чартерные рейсы в эти города и уже ждёт заявок от перевозчиков. О решении также уведомили посольство Египта.

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Наталья Демьянова
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