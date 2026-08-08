Опоздавшие пассажирки на каблуках выбежали на ВПП за самолётом в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево зафиксирован инцидент с нарушением правил безопасности. Две пассажирки, опоздавшие на рейс, самовольно покинули зону ожидания и проникли на территорию с особым режимом доступа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, девушки уже прошли все этапы предполётного контроля и находились в «чистой» зоне, однако вместо того чтобы ожидать посадки, они попытались выбежать на лётное поле.

Две женщины попытались догнать уже буксируемый самолёт в Шереметьево. Видео © Telegram / Вороны-москвички

Ранее СМИ сообщали о том, что две женщины, опоздавшие на рейс, выбежали на перрон и попытались догнать уже буксируемый самолёт.

Нарушение было оперативно пресечено дежурными сотрудниками аэропорта, которые немедленно задержали нарушительниц и передали их представителям Федеральной службы безопасности. В отношении пассажирок теперь будут приняты меры в соответствии с законодательством. При этом в воздушной гавани подчеркнули, что инцидент не создал угрозы для других путешественников и не повлиял на график выполнения рейсов.

Ранее в Норильске Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы ВПП. Лайнер выполнял рейс из Москвы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, обошлось без пострадавших. В Восточном межрегиональном СУТ СК России уточнили, что в результате происшествия самолёт был повреждён.