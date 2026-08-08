Самолёт S7 выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Норильска

В Норильске Boeing 737 авиакомпании S7 выкатился за пределы ВПП. Лайнер выполнял рейс из Москвы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на борту обошлось без пострадавших.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы начали проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту Норильска, где грузовой Boeing 737 выкатился за пределы ВПП. Как уточнили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, в результате происшествия самолёт был повреждён, однако экипаж из двух человек не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося в рамках статьи 263 УК РФ, оценивая размер причиненного ущерба.

Ранее канадская авиакомпания WestJet была вынуждена отменить 309 рейсов на фоне трудового конфликта с бортпроводниками в пик праздничного спроса. Перевозчик начал заблаговременно сокращать расписание, чтобы избежать коллапса в аэропортах в случае забастовки. Ситуация обострилась накануне длинных выходных по случаю Гражданского праздника, который отмечается 3 августа в большинстве провинций Канады, когда спрос на внутренние перелёты традиционно взлетает.