Два рейса — две поломки: Самолёт с почти 200 пассажирами подал сигнал бедствия на высоте 10 км

Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 190 пассажирами на борту совершил незапланированную посадку после проблем с герметизацией на высоте более десяти километров. На следующий день тот же самолёт вновь прервал полёт — уже из-за неисправности шасси, сообщает SHOT.

Первый инцидент произошёл на рейсе Сочи — Киров. Менее чем через час после вылета экипаж передал сигнал срочности PAN-PAN после срабатывания предупреждения, связанного с высотой в кабине. Пилоты снизились примерно с 10,3 тысячи до трёх тысяч метров, однако давление, по данным канала, стабилизировать не удалось.

Командир принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах. На борту находились 184 пассажира и шесть членов экипажа.

Уже на следующий день этот же Boeing отправился из Минвод в Казань. Вскоре после взлёта пилоты сообщили о неполадках с шасси и вернули лайнер в аэропорт отправления.

Похожие внештатные посадки из-за технических неисправностей происходили этим летом и с другими перевозчиками. Ранее Life.ru рассказывал о вынужденной посадке самолёта Red Wings в Екатеринбурге, когда борт, летевший из Батуми в Пермь, отклонился от маршрута из-за неполадки одной из систем.