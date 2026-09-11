Россиянин умер в самолёте Москва — Нячанг: борт экстренно сел в Самарканде

Пассажир рейса авиакомпании Red Wings, следовавшего из Москвы в Нячанг, скончался после экстренной посадки в аэропорту Самарканда. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник узбекского аэропорта.

«Рейс Red Wings из Москвы в Нячанг экстренно сел утром в пятницу в аэропорту Самарканда из-за плохого самочувствия пассажира», — заявил он.

К самолёту была выслана бригада скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые меры, спасти гражданина России не удалось. В Red Wings подтвердили инцидент. Перевозчик выразил соболезнования родным и близким.

«Во время рейса WZ3201 одному из пассажиров стало плохо, и самолёт совершил внеплановую посадку на запасном аэродроме в Самарканде. К сожалению, несмотря на предпринятые меры, спасти пассажира не удалось», — прокомментировали в авиакомпании.

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