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Опубликовано 11 сентября, 08:10

Россиянин умер в самолёте Москва — Нячанг: борт экстренно сел в Самарканде

Россиянин умер борту летевшего из Москвы во Вьетнам самолёта Red Wings

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Пассажир рейса авиакомпании Red Wings, следовавшего из Москвы в Нячанг, скончался после экстренной посадки в аэропорту Самарканда. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник узбекского аэропорта.

«Рейс Red Wings из Москвы в Нячанг экстренно сел утром в пятницу в аэропорту Самарканда из-за плохого самочувствия пассажира», — заявил он.

К самолёту была выслана бригада скорой помощи. Однако, несмотря на предпринятые меры, спасти гражданина России не удалось. В Red Wings подтвердили инцидент. Перевозчик выразил соболезнования родным и близким.

«Во время рейса WZ3201 одному из пассажиров стало плохо, и самолёт совершил внеплановую посадку на запасном аэродроме в Самарканде. К сожалению, несмотря на предпринятые меры, спасти пассажира не удалось», — прокомментировали в авиакомпании.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 79-летний турист из Великобритании умер на борту круизного лайнера во время путешествия по греческим островам. Мужчина потерял сознание на палубе, экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к Криту. После прибытия в порт Ханьи туриста доставили в частную клинику, где врачи констатировали смерть.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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