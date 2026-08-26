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Регион
26 августа, 07:27

Не долетел до дома: 41-летний россиянин скончался во время перелёта из отпуска

В Атырау приземлился самолёт, на борту которого умер 41-летний пассажир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Самолет, следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в казахстанском Атырау из-за смерти пассажира.

Трагический инцидент произошёл 25 августа. Как сообщает департамент полиции на транспорте Казахстана, по факту гибели человека уже начата проверка. По предварительным данным, 41-летний россиянин скончался от острой сердечной недостаточности. На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая информация не подлежит разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

По данным сервиса Flightradar, самолёт действительно совершал незапланированную посадку в аэропорту Атырау. Как сообщает издание «Ак Жайык», погибший возвращался в Россию после отдыха в Турции.

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Ранее самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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