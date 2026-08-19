Чайка попала в двигатель взлетавшего российского самолёта с 79 пассажирами

Чайка попала в двигатель пассажирского самолёта во время взлёта из Усть-Каменогорска в Казахстане. На борту Embraer 170 находились 79 пассажиров, сообщает телеграм-канал SHOT.

Птица угодила в левый двигатель в момент отрыва лайнера от полосы. После этого начались сильная тряска и вибрация, из-за которых в салоне возникла паника. Экипаж принял решение прервать рейс в Новосибирск и вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно посадили в Усть-Каменогорске.

После приземления специалисты осмотрели воздушное судно. Оказалось, что при столкновении с птицей были повреждены четыре лопасти вентилятора двигателя. Самолёт отстранили от эксплуатации до полной оценки его технического состояния. Вылет пассажиров в Новосибирск перенесли примерно на восемь часов.

11 августа самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.