В Сургуте вынужденно сел вахтовый самолёт из-за неполадок

В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Уфы в Игарку. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки, уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Уже известно, что самолёт вылетел по маршруту, задержка рейса составила несколько часов.