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21 июня, 11:11

В Сургуте вынужденно сел вахтовый самолёт из-за неполадок

Обложка © Telegram/Уральская транспортная прокуратура

Обложка © Telegram/Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Уфы в Игарку. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки, уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Уже известно, что самолёт вылетел по маршруту, задержка рейса составила несколько часов.

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Ранее самолёт авиакомпании Smartavia, на борту которого находились 189 человек, подал сигнал бедствия 7700 во время полёта над акваторией Чёрного моря. Этот код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Позднее воздушное судно появилось на радарах и благополучно совершило посадку в Сочи.

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Анастасия Никонорова
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