В Сургуте вынужденно сел вахтовый самолёт из-за неполадок
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В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Уфы в Игарку. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки, уточнили в ведомстве. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Уже известно, что самолёт вылетел по маршруту, задержка рейса составила несколько часов.
Ранее самолёт авиакомпании Smartavia, на борту которого находились 189 человек, подал сигнал бедствия 7700 во время полёта над акваторией Чёрного моря. Этот код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Позднее воздушное судно появилось на радарах и благополучно совершило посадку в Сочи.
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