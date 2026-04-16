Летевший в Сочи пассажирский самолёт Nordwind вынужденно сел в Минводах

Рейс N4-412 авиакомпании Nordwind, выполнявший перелет по маршруту Казань — Сочи, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Данное решение было принято в связи с введением временных ограничений на полёты в аэропорту назначения. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Аэропорты на юге России приостановили работу из-за угрозы БПЛА. Как сообщили в Росавиации, ограничения коснулись воздушных гаваней Сочи, Геленджика и Краснодара. Тем временем Минобороны отчиталось о массовой атаке: за ночь над страной было сбито 207 дронов, в том числе над Кубанью, Крымом и Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте в связи с массированными украинскими атаками на гражданские объекты в Краснодарском крае. На местах недавних инцидентов работали следователи. Они тщательно зафиксировали все разрушения, а для выяснения природы взрывов была назначена специальная экспертиза.