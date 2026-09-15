Обломки парома со 129 пропавшими нашли на глубине 30 метров в Индонезии

Обломки парома Virgo Transport 8 нашли на глубине около 30 метров в Индонезии, при этом судьба 129 человек остаётся неизвестной. Поиски продолжаются третий день, сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии. Об этом пишет агентство Antara.

Спасатели совместно с ВМС Индонезии сейчас решают, следует ли переместить части затонувшего судна ближе к мелководью. Одновременно операция продолжится на поверхности моря.

«Мы по-прежнему надеемся, что они будут найдены в целости в ближайшее время», — сказал Сяфии.

По последним данным, после крушения удалось спасти 108 пассажиров и членов экипажа. Шесть человек погибли. Ещё 129 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что Virgo Transport 8 перестал выходить на связь во время шторма в Яванском море по пути из Сурабаи в Банджармасин. Последнюю известную позицию судна зафиксировали примерно в 80 морских милях от спасательного причала Basirih. К поискам подключили спасательные подразделения, ВМС, водную полицию, портовые и навигационные службы. Позднее появлялись предварительные данные об эвакуации 115 человек, одном погибшем и одном пострадавшем, однако затем спасательные службы уточнили сведения о находившихся на борту.