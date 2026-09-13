В Индонезии спасли 115 человек с переставшего выходить на связь судна

Спасатели эвакуировали 115 человек с судна, которое ранее перестало выходить на связь у берегов Индонезии. Один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает издание Bisnis.com

«По общей информации, эвакуировано уже 115 человек, по информации, один человек погиб и один человек был ранен», — сказал генеральный менеджер порта Пелиндо Котабару Южного Калимантана Дани Рахмат, передав информацию от генерального менеджера порта Трисакти Банджармасин Ари Сударсоно, когда его попросили подтвердить информацию СМИ.

Других данных о состоянии спасённых и обстоятельствах эвакуации в сообщении не приводится. Также пока нет уточнений о судьбе остальных людей, которые, по первоначальным данным, находились на борту.

Ранее сообщалось, что на борту Virgo Transport 8 находились 243 человека. Связь с судном прервалась около 02:00 по местному времени после ухудшения погоды, а последнюю известную позицию зафиксировали примерно в 80 морских милях от спасательного причала Basirih в Банджармасине. К поисковой операции подключили военно-морские силы, водную полицию, портовые и навигационные службы. В район также направили спасательное судно KN SAR Laksmana 241, а поисковые группы получили водолазное оборудование, дополнительные средства связи и спутниковый терминал Starlink.