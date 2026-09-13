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Опубликовано 13 сентября, 04:54

У Вануату потерпел крушение паром, более 30 человек пропали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 30 человек числятся пропавшими после крушения пассажирского парома к северу от Вануату. На судне находились свыше 40 пассажиров и членов экипажа, сообщил офис премьер-министра островного государства.

Спасатели обнаружили 15 выживших. Один человек погиб. Поиски остальных продолжаются в море, к операции привлекли экстренные службы.

Власти рассматривают нарушение мер безопасности как одну из возможных причин происшествия. По предварительной версии, экипаж мог выйти в море, несмотря на предупреждение о сильном ветре.

Кроме того, в офисе премьера допустили, что паром перевозил больше людей или груза, чем позволяли установленные нормы. Окончательные причины аварии пока не установлены. Информации о состоянии спасённых и точном числе находившихся на борту людей власти пока не приводят. Поисковая операция продолжается.

Судно в Ормузском проливе поразил неизвестный снаряд
Судно в Ормузском проливе поразил неизвестный снаряд

Ранее сообщалось, что в Индонезии пропало судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту. Связь с ним прервалась во время шторма в Яванском море на маршруте из Сурабаи в Банджармасин. Последний сигнал поступил примерно в 80 морских милях от спасательного причала Basirih, после чего к району направили судно KN SAR Laksmana 241. К поискам также подключили военно-морские силы, водную полицию, портовые и навигационные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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