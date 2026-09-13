Судно в Ормузском проливе поразил неизвестный снаряд

Неизвестный снаряд попал в судно во время его прохода через Ормузский пролив. Данных о состоянии экипажа и масштабах повреждений пока нет, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Во время прохождения через пролив судно было поражено неустановленным снарядом», — говорится в публикации ведомства.

UKMTO также не располагает сведениями о возможных последствиях произошедшего для окружающей среды. Тип снаряда и обстоятельства его попадания в судно в сообщении не уточняются.

Компетентные службы приступили к проверке инцидента. Других подробностей, включая название судна и информацию о его маршруте, ведомство пока не привело.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил скорое завершение войны с Ираном. По его прогнозу, боевые действия могут закончиться после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Американский лидер утверждал, что Тегеран пытается затянуть конфликт, чтобы осложнить республиканцам предвыборную кампанию. Трамп также связал возможное прекращение войны со снижением цен на нефть.