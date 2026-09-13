Судно в Ормузском проливе поразил неизвестный снаряд
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Неизвестный снаряд попал в судно во время его прохода через Ормузский пролив. Данных о состоянии экипажа и масштабах повреждений пока нет, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Во время прохождения через пролив судно было поражено неустановленным снарядом», — говорится в публикации ведомства.
UKMTO также не располагает сведениями о возможных последствиях произошедшего для окружающей среды. Тип снаряда и обстоятельства его попадания в судно в сообщении не уточняются.
Компетентные службы приступили к проверке инцидента. Других подробностей, включая название судна и информацию о его маршруте, ведомство пока не привело.
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