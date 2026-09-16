Почти 1,5 тысячи человек погибли из-за паводка в Непале

Жертвами разрушительного паводка в Непале стали 1 403 человека, ещё более 6 тысяч жителей числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы спустя несколько недель после стихийного бедствия, сообщили в национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

В списках пропавших находятся 6 150 человек. Среди них более 600 иностранцев, включая 11 россиян, информация о которых поступила в посольство РФ.

Спасатели уже помогли выбраться из опасных районов более 13,7 тысячи человек. Работы по расчистке завалов и затопленных территорий продолжаются.

Паводок обрушился на север Непала в конце августа. Стихийное бедствие началось после схода лавины в районе границы с Китаем, примерно в 20 километрах от погранперехода «Расувагадхи». Поток горных пород и воды прошёл по руслу реки более 70 километров, разрушая населённые пункты и затапливая большие территории. Масштаб разрушений стал одним из крупнейших природных бедствий в регионе за последние годы.

Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели из ОАЭ применили беспилотники и трёхмерное картографирование при поисках людей после разрушительного паводка в Непале. С помощью технологий специалисты обследовали труднодоступные районы у реки Тришули и обнаружили десять человек, числившихся пропавшими без вести.