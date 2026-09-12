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Опубликовано 12 сентября, 10:36

Дроны и 3D-карты помогли найти десять пропавших после потопа в Непале

Спасатели из ОАЭ нашли десять пропавших после наводнений в Непале

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спасатели из ОАЭ обнаружили десять человек, числившихся пропавшими после разрушительных наводнений в Непале. Об этом сообщает The National News.

С начала поисковой операции команда нашла уже 18 пропавших. Сведения о состоянии обнаруженных людей агентство не приводит.

Работы продолжаются в районе Расува, у реки Тришули и на других пострадавших территориях. Для обследования труднодоступной местности специалисты применяют беспилотники и проводят аэрофотосъёмку.

Полученные данные используют для создания трёхмерных карт. Современное оборудование помогает поисковым группам изучать районы, куда сложно добраться наземным путём.

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Катастрофическое наводнение произошло 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Стихия унесла жизни более 1,3 тысячи человек в Непале и китайском Тибете.

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Юрий Лысенко
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