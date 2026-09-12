Дроны и 3D-карты помогли найти десять пропавших после потопа в Непале

Спасатели из ОАЭ обнаружили десять человек, числившихся пропавшими после разрушительных наводнений в Непале. Об этом сообщает The National News.

С начала поисковой операции команда нашла уже 18 пропавших. Сведения о состоянии обнаруженных людей агентство не приводит.

Работы продолжаются в районе Расува, у реки Тришули и на других пострадавших территориях. Для обследования труднодоступной местности специалисты применяют беспилотники и проводят аэрофотосъёмку.

Полученные данные используют для создания трёхмерных карт. Современное оборудование помогает поисковым группам изучать районы, куда сложно добраться наземным путём.

Катастрофическое наводнение произошло 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Стихия унесла жизни более 1,3 тысячи человек в Непале и китайском Тибете.