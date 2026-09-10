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Опубликовано 10 сентября, 06:39

Вулканолог предрекла катастрофу в США по непальскому сценарию — под угрозой миллионы людей

Вулканолог Вайс-Расин: Катастрофа по сценарию Непала грозит 90 тыс. американцев

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В районе американского вулкана Рейнир существует угроза мощных селевых потоков, которые по масштабу могут напоминать смертоносную катастрофу в Непале, которая унесла множество жизней. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин.

По её словам, главную опасность для Каскадных гор представляют лахары — потоки грязи, камней и воды, которые формируются на склонах вулканов и способны быстро распространяться на большие расстояния.

«Лахары представляют собой наиболее опасное вулканическое явление в Каскадных горах из-за дальности распространения и разрушительной силы… Более 90 тысяч человек живут в опасных зонах лахаров вулкана Рейнир, а последствия могут затронуть миллионы людей», — сказала собеседница агентства.

В USGS отмечают, что подобные потоки уже не раз сходили с Рейнира в прошлом. За последние шесть тысяч лет как минимум 11 крупных лахаров достигли низменности Пьюджет-Саунд — густонаселённого района рядом с вулканом. Лахары могут проходить десятки километров и уничтожать здания, дороги и другую инфраструктуру на своём пути.

Число погибших при оползне в Непале достигло 1374 человек
Число погибших при оползне в Непале достигло 1374 человек

Ранее спасателям в Непале удалось обнаружить 64-летнюю женщину, которая провела под завалами десять дней после разрушительного наводнения. Пенсионерку нашли на верхнем этаже четырёхэтажного здания в районе Бетравати. К моменту спасения женщина находилась без сознания.

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Наталья Афонина
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