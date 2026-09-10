Число погибших при оползне в Непале достигло 1374 человек

Число погибших в результате оползня и последующего наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем выросло до 1374 человек. Об этом сообщила полиция Непала в соцсети X.

Спасатели продолжают поисковые работы в районах Расува и Бхотекоши. Сейчас в операции задействованы 7875 полицейских. При этом судьба 4077 человек по-прежнему остаётся неизвестной: среди пропавших 3459 граждан Непала и 509 иностранцев.

Поисковым группам удалось обнаружить 1374 погибших. В их числе 532 мужчины и 339 женщин, ещё 504 фрагмента останков пока не распределены. Личности многих погибших ещё предстоит установить: неопознанными остаются 1289 тел. Для идентификации погибших в Непале собирают генетический материал. Образцы ДНК получили у 1286 умерших и у 1696 их родственников.

Работа ведётся и с уже опознанными погибшими. По установленной процедуре похоронили 1148 человек, ещё 102 тела передали семьям. Параллельно продолжается помощь пострадавшим. Временное размещение организовано для 3030 человек.

Ранее Life.ru писал, что в Непале два человека провели девять дней в воздушной камере затопленного туннеля гидроэлектростанции и чудом дождались спасателей. Спасательная операция проходила в сложных условиях. Тяжёлая техника не могла проехать по наполненному водой грунту, раскопки начались только на третий день, а из-за дождей работы неоднократно приостанавливались. Инженеры почти шесть дней пробирались к туннелю. На десятый день спасатели услышали звуки из-под завалов, а затем увидели руку одного из мужчин.