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Опубликовано 9 сентября, 07:59

Захарова: После наводнения в Непале 11 россиян числятся пропавшими

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Одиннадцать граждан России числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Российские дипломаты выясняют, где находятся люди, и взаимодействуют с местными властями. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней всё в порядке», — сказала дипломат.

Напомним, в конце августа 2026 года на севере Непала произошло катастрофическое наводнение, вызванное сходом ледника на горе Лангтанг-Лирунг, что привело к мощному паводку, который прокатился по руслу реки Бхоте-Коши. По последним данным, число погибших достигло 1355 человек, а более 4800 числятся пропавшими без вести, при этом ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов. В связи с катастрофой, которую власти связали с последствиями изменения климата, Непал объявил общенациональный день траура и обратился к международному сообществу за финансовой помощью для восстановления разрушенной инфраструктуры и проведения спасательных работ.

Иностранца нашли живым в туннеле ГЭС в Непале через 11 дней после паводка
Иностранца нашли живым в туннеле ГЭС в Непале через 11 дней после паводка

Ранее спасателям в Непале удалось обнаружить 64-летнюю женщину, которая провела под завалами десять дней после разрушительного наводнения. Пенсионерку нашли на верхнем этаже четырёхэтажного здания в районе Бетравати. К моменту спасения женщина находилась без сознания.

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Милена Скрипальщикова
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