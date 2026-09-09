Захарова: После наводнения в Непале 11 россиян числятся пропавшими

Одиннадцать граждан России числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Российские дипломаты выясняют, где находятся люди, и взаимодействуют с местными властями. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней всё в порядке», — сказала дипломат.

Напомним, в конце августа 2026 года на севере Непала произошло катастрофическое наводнение, вызванное сходом ледника на горе Лангтанг-Лирунг, что привело к мощному паводку, который прокатился по руслу реки Бхоте-Коши. По последним данным, число погибших достигло 1355 человек, а более 4800 числятся пропавшими без вести, при этом ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов. В связи с катастрофой, которую власти связали с последствиями изменения климата, Непал объявил общенациональный день траура и обратился к международному сообществу за финансовой помощью для восстановления разрушенной инфраструктуры и проведения спасательных работ.

Ранее спасателям в Непале удалось обнаружить 64-летнюю женщину, которая провела под завалами десять дней после разрушительного наводнения. Пенсионерку нашли на верхнем этаже четырёхэтажного здания в районе Бетравати. К моменту спасения женщина находилась без сознания.