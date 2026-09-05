Иностранца нашли живым в туннеле ГЭС в Непале через 11 дней после паводка

В Непале военные спасли иностранного гражданина, который 11 дней находился в туннеле строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli. Мужчину обнаружили после разрушительного паводка на реке Бхоте-Коши в округе Расува, сообщила непальская армия.

В Непале спасли иностранца из туннеля ГЭС через 11 дней после паводка. Видео © Х / NepaliArmyHQ

«Иностранец спасён из туннеля Upper Trishuli», — говорится в сообщении военных в соцсети X.

На опубликованных фотографиях видно, как военные помогают выбраться из тоннеля мужчине азиатской внешности. Судя по одежде, это один из рабочих, который оказался заблокирован после того, как вода затопила стройплощадку. Поисково-спасательная операция продолжалась 11 дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что разрушительное наводнение и сели обрушились на Непал 26 августа, когда из-за обрушения ледника в приграничной с Китаем зоне резко поднялся уровень воды в реке Бхоте-Коши. Потоки смыли дома, мосты и дороги, а также повредили объекты энергетической инфраструктуры, включая ГЭС.