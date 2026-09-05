Катастрофа в Непале унесла жизни уже 1344 человек: тысячи остаются пропавшими

Число погибших из-за мощного наводнения и оползня в Непале выросло до 1344 человек, сообщили в местной полиции.

Спасательные службы продолжают поиски людей, которые оказались под завалами после стихийного бедствия. По последним данным, почти 4900 человек, включая граждан Непала и иностранцев, числятся пропавшими без вести.

Среди исчезнувших — 698 иностранцев. В списке пропавших, который ведёт посольство России в Непале, находятся 12 россиян.

Стихийное бедствие произошло 26 августа на севере страны. Причиной стал сход огромной массы льда, камней и грунта у границы с Китаем, после чего мощный поток воды прошёл по руслам рек и разрушил населённые пункты. Поток преодолел десятки километров, сметая дома, дороги и инфраструктуру. В наиболее пострадавших районах продолжаются поисковые работы и восстановление разрушенных объектов.

Life.ru рассказывал о том, что в зоне бедствия оказались объекты гидроэнергетики, а сотни людей могли оставаться заблокированными в тоннеле разрушенной ГЭС.