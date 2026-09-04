В разрушенном паводком туннеле ГЭС в Непале нашли живых людей

По меньшей мере три человека обнаружены живыми в туннеле ГЭС «Тришули 3A» в Непале, который был разрушен из-за паводка. Данную информацию подтвердил депутат Рама Неупане, который помогает в проведении спасательных работ.

«Из туннеля спасён Санджай Сах. Поступила информация, что внутри есть и другие. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал он в своих соцсетях.

Вскоре депутат разместил ещё две публикации о спасённых.

Напомним, стихийное бедствие в Непале произошло 26 августа на севере страны. Масштабный паводок спровоцировал сход лавины на границе Непала и Китая. Поток горной породы сошёл примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи». Обломки и вода на высокой скорости прошли по руслу реки более 70 километров. Число погибших в результате стихийного бедствия составило 1 204 человек. Ещё около 4,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести.