В Непале двое мужчин выжили после 9 дней в затопленном туннеле

Кабир Махарджан и Санджай Сах провели девять дней в воздушной камере затопленного туннеля гидроэлектростанции в Непале и чудом дождались спасателей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спасателей, инженеров и родственников мужчин.

Катастрофа произошла 26 августа в долине Тришули. После обрушения ледника мощный оползень уничтожил деревни и затопил 12 гидроэлектростанций. Махарджан и Сах оказались заблокированы на станции «Верхняя Тришули-3А» примерно в 160 метрах от выхода. Они укрылись в воздушной камере, но всё это время находились в полной темноте и по пояс в мутной воде.

Сах читал молитвы, а Махарджан пил воду из туннеля, чтобы не умереть от обезвоживания. Его жена Хира Шова, увидев фотографии разрушенного входа на станцию, почти потеряла надежду, но продолжала верить, что мужа удастся найти.

Спасательная операция проходила в сложных условиях. Тяжёлая техника не могла проехать по наполненному водой грунту, раскопки начались только на третий день, а из-за дождей работы неоднократно приостанавливались. Инженеры почти шесть дней пробирались к туннелю. На десятый день спасатели услышали звуки из-под завалов, а затем увидели руку одного из мужчин. Солдаты расширили отверстие, после чего из темноты донеслось: «Мы здесь».

Обоих выживших вынесли на поверхность. Сах смог поднять руку, а Махарджана эвакуировали на носилках с серьёзной травмой ноги. В больнице он сначала не узнал жену.

«Он получил вторую жизнь», — сказала его супруга.

Напомним, 26 августа после схода ледово-каменной массы в Непале произошло разрушительное наводнение. Спасатели несколько дней искали людей в пострадавших районах: ранее Life.ru рассказывал, как военные нашли живым иностранного рабочего, проведшего 11 дней в туннеле ГЭС. Кроме того, из-под завалов спасли 64-летнюю женщину, которая провела там десять дней.