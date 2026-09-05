В Непале женщина выжила после наводнения, пролежав под завалами 10 дней

В Непале спасатели извлекли из-под завалов 64-летнюю женщину, которая провела под обломками дома десять дней после разрушительного наводнения, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на вооруженную полицию страны.

Пенсионерку нашли на верхнем этаже четырёхэтажного здания в районе Бетравати, которое было завалено обломками. К моменту обнаружения женщина была без сознания. На военном вертолёте её доставили на базу армии Непала для оказания медицинской помощи.

Трагедия произошла 26 августа на севере Непала, у границы с Китаем. Мощный поток воды из-за схода ледника и оползня хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав катастрофическое наводнение. К настоящему моменту число погибших в стране превысило 1,3 тысячи человек. Состояние спасённой женщины и обстоятельства, позволившие ей выжить, не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что в Непале военные спасли иностранного рабочего, который 11 дней находился в туннеле строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli после разрушительного паводка на реке Бхоте-Коши в округе Расува, сообщила непальская армия. Мужчину, предположительно одного из рабочих, заблокировало водой на стройплощадке, и поисково-спасательная операция длилась 11 дней.