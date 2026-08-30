Три дня под землёй: В Непале спасатели услышали плач шестилетней девочки

Шестилетнюю девочку спасли в Непале спустя три дня после того, как она оказалась под слоем земли и обломков из-за разрушительного наводнения. Об этом сообщает India Today.

Ребёнка обнаружили в районе Расува. Во время разбора завалов сотрудники Вооружённой полиции услышали крики из-под разрушенной конструкции и начали раскапывать это место.

Девочку удалось извлечь живой. Сначала её доставили на пограничный пост в Тимуре, однако состояние ребёнка начало ухудшаться.

Спасатели пытались организовать эвакуацию в Катманду ещё в пятницу, но этому помешали темнота и плохая погода. На следующий день девочку вертолётом доставили в столичную больницу, где она проходит лечение.

Наводнение обрушилось на Непал 26 августа после схода ледово-каменной массы в районе границы с Тибетом. Life.ru сообщал, что число жертв наводнения в Непале выросло до 734 человек, ещё почти 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия эвакуировали более восьми тысяч человек, включая иностранных граждан