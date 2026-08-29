Среди пропавших без вести в Непале есть 34-летняя россиянка, переехавшая в США
Стало известно об ещё одной россиянке, пропавшей без вести после разрушительного наводнения в Непале. По данным SHOT, 34-летняя Людмила родилась в Самаре, но переехала в США. В горы девушка поехала от туристической компании Leaf Holidays. Известно, что она увлекалась буддизмом и индуизмом.
Россиянка, пропавшая после наводнения в Непале. Фото © SHOT
По слова друзей россиянки, она перестала выходить на связь как раз после наводнения, её не могут найти уже несколько дней. Людмила числится в списках пропавших без вести, составленных США.
Напомним, как минимум 184 туриста спасены после разрушительного наводнения в Непале. Ещё сотни иностранцев числятся пропавшими без вести. По данным Посольства РФ, неизвестно местонахождение восьми наших соотечественников.
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Обложка © SHOT