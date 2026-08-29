Российский турист объяснил, почему наводнение в Непале унесло так много жизней

Сотни людей стали жертвами разрушительного паводка на границе Непала и Тибета из-за внезапности стихии и сложного горного рельефа, рассказал российский турист Константин. Он несколько лет прожившил в Непале и не раз бывал в пострадавшем районе.

Собеседник сайта MK.ru отметил, что высоко в горах лёд и камни обрушились в реку и перегородили её, создав естественную плотину. После прорыва вниз по долине устремилась огромная масса воды, грязи и обломков. В отличие от обычного наводнения, поток сформировался очень быстро, поэтому люди до последних минут могли не понимать масштаб угрозы.

Дополнительную опасность создаёт устройство самой местности. Дорога, дома, гостиницы и другие объекты расположены в узкой долине между рекой и горами. Поэтому при появлении мощного потока быстро уехать или отбежать в сторону практически невозможно.

«Спастись в такой ситуации — считай, повезло. Ведь нужно было как можно быстрее убегать вверх, подальше от реки. На всё про всё были считаные минуты», — объяснил россиянин.

Напомним, наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. По данным на 29 августа, число пропавших без вести приблизилось к 2,5 тысячи, среди разыскиваемых остаются иностранные туристы. Для поисков и ликвидации последствий стихии привлечены почти 15 тысяч человек.