В Непале после наводнения спасены 184 туриста, 420 не выходят на связь
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В Непале после разрушительного наводнения спасены 184 туриста, ещё 420 иностранцевв по-прежнему не выходят на связь. Об этом сообщили в национальном Совете по туризму.
«Три [туриста] находятся на связи с властями», — говорится в сообщении.
Среди спасённых из зоны бедствия — граждане 15 стран мира, в том числе два россиянина. Над установлением местонахождения остальных туристов работают ответственные службы.
Напомним, Посольство России пытается связаться с несколькими россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия. Родственников просят официально обращаться в дипмиссию.
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