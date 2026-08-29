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Регион
29 августа, 09:54

В Непале после наводнения спасены 184 туриста, 420 не выходят на связь

Обложка © ТАСС / AP / Dar Yasin

Обложка © ТАСС / AP / Dar Yasin

В Непале после разрушительного наводнения спасены 184 туриста, ещё 420 иностранцевв по-прежнему не выходят на связь. Об этом сообщили в национальном Совете по туризму.

«Три [туриста] находятся на связи с властями», — говорится в сообщении.

Среди спасённых из зоны бедствия — граждане 15 стран мира, в том числе два россиянина. Над установлением местонахождения остальных туристов работают ответственные службы.

Более 100 рабочих могли застрять в тоннелях ГЭС в Непале после наводнения
Более 100 рабочих могли застрять в тоннелях ГЭС в Непале после наводнения

Напомним, Посольство России пытается связаться с несколькими россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия. Родственников просят официально обращаться в дипмиссию.

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Матвей Константинов
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