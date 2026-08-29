В Непале после наводнения спасены 184 туриста, 420 не выходят на связь

В Непале после разрушительного наводнения спасены 184 туриста, ещё 420 иностранцевв по-прежнему не выходят на связь. Об этом сообщили в национальном Совете по туризму.

«Три [туриста] находятся на связи с властями», — говорится в сообщении.

Среди спасённых из зоны бедствия — граждане 15 стран мира, в том числе два россиянина. Над установлением местонахождения остальных туристов работают ответственные службы.

Напомним, Посольство России пытается связаться с несколькими россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия. Родственников просят официально обращаться в дипмиссию.