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29 августа, 08:51

Более 100 рабочих могли застрять в тоннелях ГЭС в Непале после наводнения

Обложка © © Х / Abhishek Jha

Обложка © © Х / Abhishek Jha

Более 100 рабочих могут оставаться в тоннелях и подземных помещениях гидроэлектростанций после разрушительного наводнения в Непале. Спасательную операцию проводят военнослужащие, сообщает The Kathmandu Post.

В Непале рабочие застряли в тоннелях из-за наводнения. Видео © Х / Abhishek Jha

Добраться до объектов удаётся не везде. Потоки воды уничтожили дороги и мосты, завалили входы в тоннели, а некоторые электростанции оказались полностью погребены под грязью и обломками. На кадрах из зоны бедствия военные пробираются через плотный слой застывшей грязи и вытаскивают людей из подземных сооружений. К настоящему времени из нескольких энергетических комплексов удалось спасти сотни человек.

Независимая ассоциация производителей электроэнергии Непала потеряла связь с 934 сотрудниками 11 проектов. Это число включает не только людей, которые могут находиться под землёй, но и работников отрезанных от связи объектов.Специалисты обследуют 19 гидротехнических тоннелей. На некоторых участках спасателям приходится расчищать входы экскаваторами и искать способы подачи кислорода внутрь.

Жертвами наводнения стали как минимум 626 человек, почти 2,5 тысячи числятся пропавшими. Среди них находятся иностранные граждане, однако оперативные сводки продолжают меняться.

Непалу потребуется до 5 млрд долларов на восстановление после наводнения
Непалу потребуется до 5 млрд долларов на восстановление после наводнения

Напомним, посольство России не может связаться с несколькими соотечественниками, предположительно находившимися в зоне бедствия. Дипломаты попросили родственников пропавших официально обращаться в посольство, если они хотят, чтобы их близких искали.

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Татьяна Миссуми
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