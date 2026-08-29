Более 100 рабочих могли застрять в тоннелях ГЭС в Непале после наводнения

Более 100 рабочих могут оставаться в тоннелях и подземных помещениях гидроэлектростанций после разрушительного наводнения в Непале. Спасательную операцию проводят военнослужащие, сообщает The Kathmandu Post.

В Непале рабочие застряли в тоннелях из-за наводнения. Видео © Х / Abhishek Jha

Добраться до объектов удаётся не везде. Потоки воды уничтожили дороги и мосты, завалили входы в тоннели, а некоторые электростанции оказались полностью погребены под грязью и обломками. На кадрах из зоны бедствия военные пробираются через плотный слой застывшей грязи и вытаскивают людей из подземных сооружений. К настоящему времени из нескольких энергетических комплексов удалось спасти сотни человек.

Независимая ассоциация производителей электроэнергии Непала потеряла связь с 934 сотрудниками 11 проектов. Это число включает не только людей, которые могут находиться под землёй, но и работников отрезанных от связи объектов.Специалисты обследуют 19 гидротехнических тоннелей. На некоторых участках спасателям приходится расчищать входы экскаваторами и искать способы подачи кислорода внутрь.

Жертвами наводнения стали как минимум 626 человек, почти 2,5 тысячи числятся пропавшими. Среди них находятся иностранные граждане, однако оперативные сводки продолжают меняться.

Напомним, посольство России не может связаться с несколькими соотечественниками, предположительно находившимися в зоне бедствия. Дипломаты попросили родственников пропавших официально обращаться в посольство, если они хотят, чтобы их близких искали.