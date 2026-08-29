Непалу потребуется до 5 млрд долларов на восстановление после наводнения

Восстановление Непала после разрушительного наводнения обойдётся в 4–5 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Сварним Вагле, уточнив, что это пока предварительная оценка.

«Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчёт ущерба и потерь», — отметил он.

Напомним, что наводнение произошло в среду утром в северных районах Непала. Причиной стал сход снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Огромный поток воды, камней и грязи прошёл по реке не менее 70 километров, снося прибрежные посёлки и затапливая большие территории.