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Регион
29 августа, 06:03

Непалу потребуется до 5 млрд долларов на восстановление после наводнения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Восстановление Непала после разрушительного наводнения обойдётся в 4–5 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Сварним Вагле, уточнив, что это пока предварительная оценка.

«Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчёт ущерба и потерь», — отметил он.

Военные спасли близнецов во время разрушительного наводнения в Непале
Военные спасли близнецов во время разрушительного наводнения в Непале

Напомним, что наводнение произошло в среду утром в северных районах Непала. Причиной стал сход снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Огромный поток воды, камней и грязи прошёл по реке не менее 70 километров, снося прибрежные посёлки и затапливая большие территории.

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Наталья Афонина
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