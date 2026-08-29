Восемь россиян пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе

Восемь граждан РФ пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе, сообщили в Посольстве России в КНР. Информации об их местонахождении дипломатам не поступало.

«По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 29 августа, после разрушительного наводнения в Непале спасены 184 туриста, в том числе несколько россиян. Ещё 420 человек не выходят на связь.