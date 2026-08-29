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29 августа, 11:35

Восемь россиян пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе

Обложка © ТАСС / AP / Rajesh Kumar Singh

Обложка © ТАСС / AP / Rajesh Kumar Singh

Восемь граждан РФ пропали без вести при наводнении на китайско-непальской границе, сообщили в Посольстве России в КНР. Информации об их местонахождении дипломатам не поступало.

«По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», — говорится в сообщении.

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Более 100 рабочих могли застрять в тоннелях ГЭС в Непале после наводнения

Напомним, по состоянию на 29 августа, после разрушительного наводнения в Непале спасены 184 туриста, в том числе несколько россиян. Ещё 420 человек не выходят на связь.

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Матвей Константинов
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