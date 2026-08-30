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30 августа, 04:38

Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. В отчёте ведомства уточняется, что спасателям удалось обнаружить тела всех погибших.

Последствия наводнения в Непале. Видео © X / Nepal Police

Из зоны бедствия были эвакуированы 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан. При этом судьба почти 2,5 тыс. человек остаётся неизвестной. В списке пропавших числятся 588 иностранцев.

Среди пропавших без вести в Непале есть 34-летняя россиянка, переехавшая в США
Среди пропавших без вести в Непале есть 34-летняя россиянка, переехавшая в США

Наводнение произошло утром 26 августа после схода снежно-каменной лавины в районе границы Непала с Китаем. Образовавшийся поток воды, грязи и камней прошел по руслу реки не менее 70 километров, разрушая расположенные поблизости населённые пункты и затапливая большие территории. Министр финансов Непала Сварнима Вагле заявил, что восстановление страны после стихийного бедствия обойдётся от $4 млрд до $5 млрд.

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Обложка © X / Nepal Police

Артём Гапоненко
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