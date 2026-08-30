Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. В отчёте ведомства уточняется, что спасателям удалось обнаружить тела всех погибших.

Последствия наводнения в Непале. Видео © X / Nepal Police

Из зоны бедствия были эвакуированы 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан. При этом судьба почти 2,5 тыс. человек остаётся неизвестной. В списке пропавших числятся 588 иностранцев.