Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек
Число погибших в результате разрушительного наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. В отчёте ведомства уточняется, что спасателям удалось обнаружить тела всех погибших.
Последствия наводнения в Непале. Видео © X / Nepal Police
Из зоны бедствия были эвакуированы 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан. При этом судьба почти 2,5 тыс. человек остаётся неизвестной. В списке пропавших числятся 588 иностранцев.
Наводнение произошло утром 26 августа после схода снежно-каменной лавины в районе границы Непала с Китаем. Образовавшийся поток воды, грязи и камней прошел по руслу реки не менее 70 километров, разрушая расположенные поблизости населённые пункты и затапливая большие территории. Министр финансов Непала Сварнима Вагле заявил, что восстановление страны после стихийного бедствия обойдётся от $4 млрд до $5 млрд.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © X / Nepal Police