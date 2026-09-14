Учёный Кеннер: Оползень в Непале может повториться в Европе

Европейские горы могут столкнуться с разрушительными последствиями обвала горно-ледовых масс, как это произошло в Непале. Об этом РИА «Новости» заявил учёный-геоморфолог из Швейцарского федерального исследовательского института леса, снега и ландшафтов (WSL) Роберт Кеннер.

По словам специалиста, подобные каскадные процессы возможны в любом районе с оледеневшими склонами. Однако одного обвала для катастрофического развития событий недостаточно: тяжёлые последствия возникают при наличии значительных объёмов воды. Дополнительная влага появляется и при таянии льда и снега из-за трения во время движения массы.

Кеннер отметил, что похожие происшествия уже случались в Альпах. Он привёл в пример обвал на Пиццо Ченгало, сход ледника Берч и обрушение на Пиц Шершен у итало-швейцарской границы и сход ледника Колка в Кармадонском ущелье в России. При этом заранее определить угрозу удаётся не всегда. Даже в хорошо контролируемом альпийском регионе нестабильный участок, скрытый ледником, может оставаться незаметным.

Ранее представитель вулканической обсерватории Геологической службы заявила, что в районе американского вулкана Рейнир существует угроза мощных селевых потоков, которые по масштабу могут напоминать смертоносную катастрофу в Непале. По её словам, главную опасность для Каскадных гор представляют лахары — потоки грязи, камней и воды, которые формируются на склонах вулканов и способны быстро распространяться на большие расстояния.