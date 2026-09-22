В РАН предсказали ежегодное появление новых островов в России из-за таяния льдов

Таяние ледников будет ежегодно открывать новые острова в России. Такой прогноз дал член-корреспондент Института географии РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков.

По его словам, за последние десятилетия отступление льда привело к образованию нескольких сотен островов. Особенно заметен этот процесс на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, Северной Земле и Новосибирских островах. Появление суши на участках, прежде скрытых многолетними ледниками, учёный назвал положительной стороной происходящих изменений.

Новые острова формируются и в дельтах арктических рек. Среди последних открытий собеседник Zvezdanews упомянул остров в дельте Лены. Отслеживать появление таких участков помогают космические аппараты. Одновременно потепление приводит к обратному процессу: в восточном секторе Арктики острова исчезают.

Напомним, за последние 15 лет в российской Арктике обнаружили около трёх десятков новых островов. Появление суши связано прежде всего с отступлением ледников на северных архипелагах страны.