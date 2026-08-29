В обмелевшем Каспийском море внезапно «всплыл» остров с волками и кабанами

Новый остров Рыбачий у берегов Казахстана стал одним из последствий продолжающегося обмеления Каспийского моря, заявил старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. По его словам, уровень воды снижается уже много лет, из-за чего в акватории всё чаще появляются новые участки суши.

На Рыбачьем уже встречаются волки, кабаны и барсуки. Однако появление животных на новой суше не говорит о благополучии экосистемы: сначала такие территории могут выглядеть живописно, но затем начинается их постепенное опустынивание.

С 1995 года уровень Каспия уменьшается примерно на 20 сантиметров ежегодно. В отдельных местах вода за это время отступила от прежней береговой линии на расстояние до 25 километров. Последствия затрагивают не только береговую линию, но и обитателей моря, судоходство и рыболовство.

«Обнажается дно. Вода отходит от портов. Меняются миграционные пути сельди и нерестилища осетра. Страдают на мелководье, от жестоких штормов, каспийские тюлени», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Ранее учёные предупреждали, что обмеление Каспия может ускориться в ближайшие 5–10 лет. В Азербайджане за последние два десятилетия береговая линия на отдельных участках отступила на 15–20 километров.